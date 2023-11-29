Кузьмичёв: Абаскаль не может сделать игру «Спартака» стабильной

Бывший заместитель генерального директора столичного «Спартака» Владимир Кузьмичёв оценил работу Гильермо Абаскаля после кубкового поражения от «Оренбурга».

«На протяжении всей работы Абаскаля удачные игры чередуются с абсолютно невнятными. Пока Абаскаль не может сделать так, чтобы команда стабильно играла», — приводит слова функционера «РБ Спорт». Также Кузьмичёв выразил мнение, что у «Спартака» не получилась игра, отметив хороший уровень игры со стороны второго состава «Оренбурга».

Напомним, что «красно-белые» уступили с минимальным счётом в первой четвертьфинальной встрече Пути РПЛ Кубка России. Ответная игра пройдёт в Москве в марте следующего года.