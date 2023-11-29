Гладилин: «После удаления спартаковцы поняли, что могут пропустить два-три мяча, и только тогда стали бороться»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от «Оренбурга» (0:1) в матче 1/4 финала Кубка России.

- Как вам игра «Спартака» с «Оренбургом»? Разочарованы результатом?

- Да нет. Это Кубок России. Состав вышел не основной. Абаскаль не поставил почти никого из тех ребят, кто играл с «Балтикой». Он дал возможность выйти на поле тем, кто имеет меньше практики. В целом результат не такой уж плохой, учитывая, что будет ответный матч. 0:1 на выезде – это не много. «Спартак» все равно остается фаворитом в этой паре. Главная задача Абаскаля – это воскресный матч чемпионата с «Ахматом», а затем игра с «Крыльями Советов». Что попасть в лидирующую тройку – надо выигрывать обе встречи.

- С чем с вязано доминирование «Оренбурга» в начале игры?

- Настрой «Спартака» был не тот. А когда «красно-белые» играют без максимального настроя, то получается, как было в первом тайме. Во втором гости заработали удаление и поняли, что могут получить два-три мяча. Только тогда стали бороться. Во втором тайме «Спартак» смотрелся достойно и мог сравнять счет. В общем, все зависит от психологии. Плюс нет поставленной игры. Абаскаль пока поставить ее не может. Опять была большая ротация, а значит, нет наигранных связей. А для того, чтобы побеждать мотивированные команды, нужно владеть инициативой. Играть на контратаках мало, как гости играли в первом тайме. Они не контролировали мяч.

- Почему резервисты не цепляются за шанс, когда их выпускают?

- Не знаю, какая у Абаскаля методика подготовки к воскресному матчу, но игры нет. Ребята бегают, стараются, бьются, но не видно наигранных комбинаций. Вот в чем проблема. Даже с «Балтикой» «Спартак» взял три очка только за счет характера и самоотдачи.

- На таком поле сложно было показать комбинационный футбол. Да и в «Оренбурге» газон искусственный, что тоже добавляло сложностей.

- Поэтому и с «Оренбургом» надо было включать волевые качества, те же ресурсы, что были с «Балтикой». А они, видимо, иссякли. Даже запасные футболисты расходовали энергию. А поднять мотивацию тренерский штаб не смог.

- Как оцените удаление Рябчука?

Реклама

- Надо играть более спокойно и грамотно. Претензий по этому удалению нет. Было нарушение, Олега удалили. Парень хочет играть. У него мало игрового времени. Он хотел себя проявить, и так получилось.

- Чернов привез пенальти, Рябчук удалился. В линии обороны опять какие-то проблемы?

- Они и не уходили. Когда у тебя меняется в линии обороны по два-три человека, сложно наладить игру. В средней линии то же самое. А это одно целое. Выходят футболисты разной степени готовности, сочетания, не так просто наладить игру. В этом проблема. Взаимопонимания не хватает.

- Сегодня снова вышел Соболев. Как оцениваете его игру?

- Не сказать, что он сверкал. Когда нападающий не забивает и не отдает, значит, он сыграл слабо. Старание у Александра в крови. Он это будет делать в любом случае. Это созревший игрок. Он должен забивать мячи и отдавать голевые пасы. Если этого не происходит, значит, Саша сыграл не на максимуме.

- Следующий матч у «Спартак» с «Ахматом», а затем с «Крыльями Советов». Какой будет сложнее для «красно-белых»?

- С «Ахматом». Он находится в опасной зоне, и ему нужно брать очки. В Грозном у команды Абаскаля будут проблемы. А самарцы играют свободно и раскрепощено. Они набрали столько очков, сколько даже не планировали до начала чемпионата. Так что состояние у них комфортное. Поэтому, думаю, «Спартак» здесь возьмет верх.

Елена Григорьевская