«Спартак» что-то совсем разваливается» — Червиченко

Экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался после поражения «красно-белых» от «Оренбурга» в кубковой встрече (0:1).

«Спартак» что-то совсем разваливается. Снега не было — дурных мячей забить не получилось. То, что проиграли 0:1, это неплохо отделались», — цитирует Червиченко Rusfootball.

Автором единственного забитого мяча в четвертьфинальном матче Кубка России Пути РПЛ стал хавбек «Оренбурга» Николай Титков, который реализовал пенальти в начале первого тайма.

Второй поединок «Спартака» и «Оренбурга» в рамках Кубка России пройдет в марте следующего года.

