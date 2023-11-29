Абаскаль — о матче с «Оренбургом»: «Пенальти и красная карточка повлияли на ход встречи»

Рулевой «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение своей команды от «Оренбурга».

Четвертьфинальная игра Кубка России Пути РПЛ завершилась со счетом 1:0 в пользу «Оренбурга». Единственный мяч забил Николай Титков с пенальти. Отметим, что с 40-й минуты «красно-белые» играли в меньшинстве.

«Конечный результат не тот, который мы хотели. Матч можно было начать лучше. Не хватало агрессии на первых минутах. Пенальти и красная карточка повлияли на ход встречи», — передает слова испанского специалиста «Чемпионат».

Абаскаль добавил, что во втором тайме у «Спартака» были неплохие моменты, которые не получилось реализовать.

Ответный матч между «Спартаком» и «Оренбургом» пройдет 12-14 марта в Москве.

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