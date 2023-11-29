Абаскаль рассказал, почему Промес не сыграл с «Оренбургом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился информацией о том, почему нападающий и лидер команды Квинси Промес не вышел на поле в игре с «Оренбургом».

«У Квинси всегда большое желание выходить на поле и помогать команде. Но мы не могли рисковать им в этом матче. У него есть небольшой перегруз, поэтому такое решение», — передает слова Абаскаля «Чемпионат».

Ранее «Спартак» проиграл «Оренбургу» (0:1) в первом четвертьфинальном матче Кубка России Пути РПЛ.

В нынешней кампании 31-летний Промес принял участие в 19 встречах с учетом всех турниров, забил семь мячей и записал на свой счет восемь ассистов.

Следующий матч «Спартака» состоится уже 3 декабря. Соперником «красно-белых» в 17-м туре РПЛ станет «Ахмат».