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Кубок России

​Пуговкин «оценил» очередное падение Соболева в штрафной

29 Ноября 2023 • 18:56 Комментировать
Оренбург
1:0
Спартак Москва

Телеграм-канал «Самый Бодрый» на своей странице после матча Кубка России разместил видео с падением Александра Соболева в штрафной площади «Оренбурга» и сопроводил комментарием Михаила Пуговкина из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию»:

 

 

Напомню, что московский «Спартак» уступил на выезде в кубковом матче «Оренбургу» со счётом 0:1. Единственный мяч был забит с пенальти Николаем Титковым на десятой минуте матча. В конце первого тайма «Спартак» остался в меньшинстве, с поля был удалён Олег Рябчук. Во втором тайме «красно-белые» отыграться так и не смогли.  


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