​Пуговкин «оценил» очередное падение Соболева в штрафной

Телеграм-канал «Самый Бодрый» на своей странице после матча Кубка России разместил видео с падением Александра Соболева в штрафной площади «Оренбурга» и сопроводил комментарием Михаила Пуговкина из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию»:

Напомню, что московский «Спартак» уступил на выезде в кубковом матче «Оренбургу» со счётом 0:1. Единственный мяч был забит с пенальти Николаем Титковым на десятой минуте матча. В конце первого тайма «Спартак» остался в меньшинстве, с поля был удалён Олег Рябчук. Во втором тайме «красно-белые» отыграться так и не смогли.