Заболотный сравнял счёт в матче с «Ростовом»

В разгаре кубковые матчи между «Динамо» и «Зенитом» и «Ростовом» с ЦСКА. И если в первом противостоянии на табло до сих пор нули, то на юге страны соперники обменялись голевыми атаками. Подопечные Валерия Карпина быстро отправили мяч в сетку после срезки от Кирилла Набабкина, но и сами пропустили в ответ на 32-й минуте. Уже не в первый раз у столичной команды сработала связка Аббосбек Файзуллаев - Антон Заболотный. Первый навесил, а второй здорово сыграл головой - 1:1. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.