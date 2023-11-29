В РФС извинились за победу Соболева в голосовании за лучшего игрока матча

В голосовании за лучшего игрока кубкового матча «Оренбург» - «Спартак» (1:0) каким-то невероятным образом победил форвард гостей Александр Соболев. После матча представитель Российского футбольного союза зашёл в раздевалку «Оренбурга» и принёс извинения. Награду в итоге получил игрок «горожан» - Николай Титков.

«Признаём свою неправильность и вручаем этот приз объективно лучшему игроку матча – Николаю Титкову», - слова представителя РФС приводит «Спорт-Экспресс».

Отметим, что именно Титков стал автором единственного гола в этом матче. Ответный поединок между командами пройдёт весной.

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