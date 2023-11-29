Деограсия: «Наша команда заслуживала сегодня победы, и многие с этим согласятся»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Насколько победа была для вас важна? Насколько легко она далась? Удовлетворены ли вы счетом?

- Я очень рад нашими игроками, они молодцы, очень хорошую работу проделали. Хоть мы играем хорошо, но, к сожалению, результаты у нас в Премьер-лиге не очень. Но это вопрос времени. Что касается Кубка мы очень рады, и я очень рад ребятами.

- Вы в первом тайме получили численное преимущество и возможность увеличить счет, сделать себе хороший задел в четвертьфинале Кубка. Почему во втором тайме не смогли воспользоваться численным большинством?

- Вы правы, но мы старались на протяжении всего второго тайма увеличить преимущество, через фланги доходили до ворот, но не смогли забить еще один гол. Но надо понимать, что соперник - очень сильная команда, которая очень хорошо располагалась на поле, хорошо отыграла в обороне. Но давайте на это будем смотреть с другой стороны. Мы победили в этой игре и сейчас будем думать о следующем матче с «Краснодаром».

- Насколько вам кажется справедливым счет?

- Я думаю, что наша команда заслуживала сегодня победы, и многие с этим согласятся.