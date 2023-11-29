Абаскаль рассказал, о чём говорил с игроком «Оренбурга»

Испанский наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, о чём разговаривал на повышенных тонах с защитником «Оренбурга» Михаилом Сиваковым.

«Мы обсуждали два эпизода. Первый — симуляция, а второй — когда игрок соперника рукой хотел забить гол. Это очевидная желтая карточка, у нас такая была в матче с «Уралом», — передает слова Абаскаля «Чемпионат».

Ранее «Спартак» проиграл «Оренбургу» в первом поединке 1/4 финала Кубка России со счетом 0:1. Стоит сказать, что этой победой команда Давида Деограсии прервала неприятную безвыигрышную серию из семи матчей.

Вторая игра между «Спартаком» и «Оренбургом» должна будет пройти 12-14 марта.