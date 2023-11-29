Абаскаль: «Первые минуты мы могли провести намного лучше и не дать сопернику заработать пенальти»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- Насколько для вас была тяжела игра, насколько справедлив счет? Каков был бы справедливый сценарий матча, на ваш взгляд?

- Я считаю, что первые минуты мы могли провести намного лучше и не дать сопернику заработать пенальти. Пенальти - есть пенальти. Естественно, это влияет на ход игры. Здесь в таком случае необходимо двойное усилие со стороны всей команды, максимальная концентрация. И команда, в принципе, показала это, была компактной, играла самоотверженно и не пропустила. Во втором тайме были моменты и у нас, но мы не смогли их реализовать. Поэтому поражение - есть поражение. Естественно, мы недовольны этим результатом, потому что «Спартак» всегда должен играть только на победу, невзирая на любые обстоятельства. Когда у нас есть моменты, конечно, мы должны их использовать.

- Перед игрой вы говорили о том, что вам потребуется какое-то время для адаптации и привыкания к полю. Сколько времени потребовалось для этого?

- Какое-то время понадобилось, но, к сожалению, счет уже был 0:1. Потом случилось удаление. Непросто была перевернуть этот результат. Ребята старались и бились, но счет сохранился.

- Кого можно упрекнуть в результате?

- Я это не обсуждаю.