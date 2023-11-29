Президент «Оренбурга» оценил победу над «Спартаком» в Кубке России

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о победе над «Спартаком» в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России.

«Мы выставили второй состав, но видно, что ребята соскучились по игре, здорово сыграли. В первом тайме должны были забивать больше, чем один мяч. И после перерыва тоже были хорошие моменты», — приводит слова руководителя клуба «Матч ТВ».

По мнению функционера, «Оренбург» имеет равные шансы с «красно-белыми» на выход в следующую стадию, выразив уверенность в том, что уральский клуб будет показывать хороший футбол в марте.

Напомним, что «Оренбург» обыграл в родных стенах «Спартак» с минимальным счётом. Единственный гол забил Николай Титков.