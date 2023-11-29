«Дельфин не удержался»: В Сети высмеивают симуляцию Соболева

В среду «Спартак» проиграл в гостях у «Оренбурга» со счётом 0:1 в кубковом матче. Нападающий Александр Соболев так сильно хотел спасти свою команду от поражения, что решился на нечестный трюк. Ближе к завершению встречи Соболев картинно упал в чужой штрафной площади, хотя никакого контакта с защитником не было. Вместо пенальти Александр лишь получил жёлтую карточку за симуляцию.

А в Сети быстро начали высмеивать действие Соболева. Приведём лишь парочку из многочисленных комментариев.

«Дельфин не удержался и снова выпрыгнул», - написал один из пользователей.

«В Москвариуме потеряли дельфина, никто не видел?» - говорится в другом сообщении.

«Цирковой номер», - оценил эпизод ещё один фанат.