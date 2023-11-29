Федотов: «Надо срочно поправлять реализацию»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- На этой неделе у «армейцев» два матча с «Ростовом», один на выезде, второй дома. Можно ли выделить тот, который для вас важнее и принципиальнее? Если да, то почему?

- Я не знаю, обычно не выделяем. Приехали, сегодня матч, болельщики соберутся, поэтому он самый важный.

- Есть ротация, понятно, что в кубковых матчах так и бывает. При этом Иван Обляков сегодня в старте. Сообщалось, что на матч с «Динамо» он выходил, преодолевая болевые ощущения. Как сегодня Иван себя чувствует?

- Процесс заживления идет. Как говорится, молодой организм хорошо переваривает. Ничего не помешает ему сегодня играть.

- Константин Кучаев когда будет в заявке на матч? Сообщалось, что он уже подходит. Ждать ли его в следующей игре против «Ростова»?

- В следующей нет, потому что мы его еще не видели в общей группе, поэтому ждем его со дня на день в основных тренировках.

- В предыдущем матче ЦСКА создал много голевых моментов. Больше всех среди всех команд за тур. Но при этом забил всего два. Беспокоит ли вас эта ситуация, стоит ли ждать чего-то подобного сегодня?

- Конечно, беспокоит, это привело к поражению. Что тут еще скажешь? Надо срочно поправлять эту реализацию.

- Интенсивный дождь перед матчем сегодня. Как поле? Успели ли его посмотреть? Как осадки могут сказаться на характере игры?

- Я так понимаю, вы смотрели предыдущий матч, и там были такие дожди. Такова природа, осень, уже ближе к зиме. Поэтому думаю, что поле достаточно плотное и надежное. Понятно, что консистенция будет чуть мягче, но это осень.