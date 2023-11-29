Второй состав «Оренбурга» переиграл «Спартак»: кто из «красно-белых» провалил матч на Кубок России

Оценки футболистам Гильермо Абаскаля

Продолжает бросать «Спартак» из стороны в сторону. Только увезли сложнейшую победу из Калининграда, победив и «Балтику», и стихию. А тут вышли на матч Кубка России против второго состава «Оренбурга» и проиграли. Уступили довольно безропотно, по делу. Так ещё и экспериментальному составу, Деограсия решил предоставить отдых лидерам. И не прогадал, как оказалось.

Кто же ужасно сыграл в Оренбурге, из-за кого «Спартак» уступил? Давайте разбираться по «красно-белым» персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 57:43, удары по воротам – 8:5, в створ – 4:2, угловые – 11:4. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 7,0. Пропустил только с пенальти, совершив три классных сейва. Команда больше тайма играла в меньшинстве, но Александр не дрогнул, смотрелся уверенно, спасал в нужных моментах. Хороший матч от Селихова.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 5,5. Справа Хлусевич справлялся с Оганесяном, допустив только небольшой момент на старте матча. В остальное время Даниил борьбу чаще выигрывал, совершил четыре отбора, два перехвата. Атаке помогал очень слабо, даже если подключения были, то завершались неточным кроссом.

СРДЖАН БАБИЧ – 5,0. Несколько раз проваливался центр, Бабичу не хватало резкости в этих эпизодах. «Второй этаж» выигрывал беспрекословно, но этого не хватало для обострения у чужих ворот, а игроки «Оренбурга» быстро поняли, что лучше играть низом за спину и так «ломали» оборону».

НИКИТА ЧЕРНОВ – 4,0. Матч у Чернова не получился. Привёз пенальти резким ударом по ногам, для начала упустив Ковалёва из виду. В концовке мог исправить, прибежав на угловой удар, но с трёх метров умудрился пробить выше. Прямые обязанности тоже выполнялись не лучшим образом.

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ОЛЕГ РЯБЧУК – 3,5. После привезённого пенальти обсуждаем красную карточку. Сегодня защитники «Спартака» закапывали себя одним эпизодом. Олег упустил за спину Ковалёва, врезав ему по ногам и поймав удаление. На тайм оставил команду в меньшинстве.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 4,5. Центр полузащиты «Спартака» тоже не впечатлял. Умяров не успевал перекрывать опорную зону, оттуда вышли все обостряющие передачи «Оренбурга», начался забег Ковалёва, оставивший «Спартак» в меньшинстве.

МАКСИМ ЛАЙКИН – б/о. Молодого полузащитника мучила нервозность, ошибок хватало. В итоге Абаскаль заменил Лайкина после перерыва.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 5,0. Дядькой в центре поля должен был выступить Мартинс, однако матч провёл довольно блеклый. Всего два отбора у Кристофера, нет обостряющих передач. Хотел Мартинс успевать на всех участках поля, но качественно это сделать не получилось.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 5,5. Сам создавал себе моменты, сам же их и губил. Хоть какую-то активность создавал впереди Игнатов, за что можно похвалить. Но оба момента загубил, подвела завершающая часть – после удачного дриблинга бил неточно или по позиции голкипера.

ТЕО БОНГОНДА – б/о. Начинаем понимать, почему Абаскаль сделал Бонгонда резервистом. Минимум активности Тео продемонстрировал, показалось, что просто замёрз. Замена напрашивалась гораздо раньше.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 5,5. Соболев активно действовал, видно, что доказывает Абаскалю больше обычного. Борьбу навязывал, 16 раз вступал в единоборства, но сегодня к позитивным событиям это не привело. Выиграл чуть меньше половины, опасных скидок не делал и ударов не наносил.

ЛЕОН КЛАССЕН – 6,0. Вышел закрыть фланг, где активничали Куэро и Ковалёв. Неплохо вошёл в игру, ситуацию стабилизировал, по крайней мере, в меньшинстве «Спартак» не пропустил.

ХЕСУС МЕДИНА – б/о.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – б/о.

РОМАН ЗОБНИН – б/о.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – б/о.