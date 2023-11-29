Мостовой похвалил «Оренбург» за игру со «Спартаком»

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой высказался после «Оренбурга» над «красно-белыми».

«Если честно, то игра ни о чем. Но «Оренбург» все равно молодцы, вторым составом на равных играли со «Спартаком». А «Спартак» провел ужасный первый тайм, во втором лучше не стало», — приводит слова Мостового портал «РБ Спорт».

Первая встреча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ завершилась победой «Оренбурга» над «Спартаком» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Николай Титков.

Ответная игра между командами запланирована на середину марта следующего года.