«Оренбург» прервал безвыигрышную серию, одолев «Спартак»

29 ноября «Оренбург» оказался сильнее московского «Спартака» в матче плей-офф Кубка России Пути РПЛ.

Первая четвертьфинальная встреча между командами завершилась победой оренбуржцев со счетом 1:0. Отметим, что с 40-й минуты «красно-белые» играли в меньшинстве.

Благодаря такому результату подопечные Давида Деограсии смогли прервать неудачную для себя серию, в ходе которой у них не получалось выиграть на протяжении семи матчей подряд во всех турнирах.

Ответная игра плей-офф Кубка России между «Оренбургом» и «Спартаком» пройдет в марте 2024 года на домашнем стадионе «красно-белых».

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