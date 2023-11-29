«Спартак» проиграл 3 из 4 последних матчей в гостях у «Оренбурга»

«Спартак» не лучшим образом выступает в гостях у «Оренбурга». В среду команда Гильермо Абаскаля потерпела поражение на стадионе «Газовик» с минимальным счётом 0:1 – это был первый матч 1/4 финала верхней части турнирной сетки Кубка России.

Если взять четыре последних матча между «Оренбургом» и «Спартаком» на стадионе «Газовик», то в трёх из них побеждали хозяева и лишь в одном – гости. Любопытно, что все эти три победы оренбуржцев над «красно-белыми» были «сухими» - 2:0, 2:0, 1:0.

Ответный кубковый матч между «Спартаком» и «Оренбургом» пройдёт уже весной. Москвичи постараются отыграться.