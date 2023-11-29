Удаление Рябчука и пенальти Титкова: «Спартак» проиграл «Оренбургу» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

«Оренбург» и «Спартак» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Первый матч четвертьфинала Пути РПЛ состоялся 29 ноября на стадионе «Газовик».

На прошедших выходных «Спартак» покорил стихию в Калининграде, увезя 2:0 из снежного бурана. Сил было затрачено много, но отдыхать некогда. Вновь дальний выезд, вновь игра против неуступчивого соперника. «Оренбург» в последнее время буксует, но на своём поле всегда представляет серьёзную силу. На четвертьфинал Кубка России Абаскаль провёл небольшую ротацию, в основе оставив Соболева, Хлусевича, Бабича и Рябчука, вернув Бонгонда, Умярова, Чернова и Игнатова.

Деограсия же удивил, выпустив чистейший резерв. Марин, Воробьёв и Вера смотрели игру со скамейки, а игра эта удивляла. У «Спартака» как раз совсем ничего не получалось – много брака в передачах, потерь и полное отсутствие ударов по воротам. А «Оренбург» был удивительно бодр. Хозяева довольно спокойно дошли до штрафной площади Селихова, где Чернов просто наступил на ногу Ковалёву.

Пенальти назначен на девятой минуте, а реализовал на десятой. Николай Титков с 11 метров уверенно пробил в угол – 1:0. После гола «Оренбург» ослабил давление, успокоился, а «Спартак» завладел инициативой, но продолжил ошибаться в простых ситуациях. Одна из таковых ошибок и стала роковой. Олег Рябчук позиционно ошибся, упустил за спину Ковалёва и вынужден был его сбить в итоге. Очень долго длился просмотр, затем обсуждение, а итог «Спартак» вообще не порадовал: Олег Рябчук получил прямую красную карточку.

Ещё перед перерывом «Оренбург» мог забивать дважды. Куэро добивал после розыгрыша штрафного – в ближнем углу парировал Селихов. Потом эквадорец подкараулил ошибку Бабича и Селихова, забрал мяч после неудачного выноса Александра и бил уже по пустым воротам, но просто не попал. Абаскаль, конечно, сделал замену после такого тайма, выпустив Классена на флаг вместо молодого Лайкина.

Деограсия же не исходе часа игры выпустил Марина, заменив Ковалёва. И ещё поддавил «Оренбург», стал чаще появляться у ворот Максименко. Александру даже пришлось спасать в моменте с ударом Оганесяна. С правого угла вратарской палил форвард, но Максименко в прыжке потащил. Ответ соорудил Михаил Игнатов, на дриблинге прошедший двух соперников и пробивший низом. Кеняйкин сложиться успел, взяв мяч намертво. Мог Чернов исправиться за привезённый пенальти, но в компенсированное время пробил выше ворот с трёх метров.

Проиграл «Спартак» в Оренбурге, слегка усложнив себе задачу по выходу в полуфинал Пути РПЛ. Но отыграться можно в Москве уже весной.