Судейский эксперт оценил удаление Рябчука

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился комментарием об удалении защитника «Спартака» Олега Рябчука в матче с «Оренбургом».

Ближе к концу первого тайма игрок «красно-белых» сбил с ног Юрия Ковалёва. После просмотра VAR главный судья матча Алексей Сухой удалил защитника за фол последней надежды.

«Сухой, а точнее VAR, приняли верное решение — фол 100 процентов был. Никого не волнует — по осторожности или нет, нарушение все-таки было», — приводит слова Федотова «РБ Спорт».

Матч 1/4 финала Кубка России между «Оренбургом» и «Спартаком» продолжается в эти минуты. Текстовая трансляция поединка доступна на портале LiveResult.

Игрок «Спартака» удалён за фол последней надежды