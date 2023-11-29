Генич: Давно не видел такой ужасный «Спартак»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался об игре «Спартака» в первом тайме кубкового матча с «Оренбургом».

«Давно таким ужасным «Спартак» не видел. Даже когда проигрывали «Динамо» — так плохо не играли», — написал Генич в своем телеграм-канале.

Матч 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ «Оренбург» - «Спартак» продолжается в эти минуты. На данный момент «красно-белые» уступают со счетом 0:1. Стоит сказать, что в первом тайме команда Гильермо Абаскаля осталась в меньшинстве.

За всеми событиями поединка можно следить в текстовой онлайн-трансляции на спортивном портале LiveResult.

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