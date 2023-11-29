10 россиян — в стартовом составе «Ростова» на матч с ЦСКА

Сегодня, 29 ноября, «Ростов» примет на своём поле ЦСКА в рамках первого матча плей-офф Кубка России.

По решению главного тренера дончан Валерия Карпина, матч с «армейцами» начнут следующие игроки: Медведев (вр), Терентьев, Прохин, Кирш, Игнатов, Лангович, Акбашев, Мохеби, Тугарев, Щетинин, Комличенко.

Четвертьфинальная игра Кубка России Пути РПЛ «Ростов» - ЦСКА должна будет стартовать в 18:15 по столичному времени. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции, которую организует портал LiveResult.

Отметим, что второй матч между командами пройдет в марте следующего года.