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ЦСКА назвал стартовый состав на матч с «Ростовом»

29 Ноября 2023 • 17:08 Комментировать
Ростов
...
ЦСКА Москва
1 2.85 X 3.50 2 2.50
Через 0 ч. 54 мин.

Московский ЦСКА опубликовал стартовый состав на кубковую игру против «Ростова».

Главный тренер «армейцев» Владимир Федотов решил выпустить с первых минут следующих футболистов: Тороп (вр), Келлвен, Набабкин, Роша, Мойзес, Гайич, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Давила, Заболотный.

Встреча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА состоится сегодня, 29 ноября. Арбитр должен дать свисток о начале поединка в 18:15 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую портал LiveResult проведет в текстовом формате.

Ответный матч пройдет в столице России в марте 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва

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