ЦСКА назвал стартовый состав на матч с «Ростовом»

Московский ЦСКА опубликовал стартовый состав на кубковую игру против «Ростова».

Главный тренер «армейцев» Владимир Федотов решил выпустить с первых минут следующих футболистов: Тороп (вр), Келлвен, Набабкин, Роша, Мойзес, Гайич, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Давила, Заболотный.

Встреча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА состоится сегодня, 29 ноября. Арбитр должен дать свисток о начале поединка в 18:15 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую портал LiveResult проведет в текстовом формате.

Ответный матч пройдет в столице России в марте 2024 года.