​Тренер «Спартака» Абаскаль поругался с игроком «Оренбурга»

В среду «Оренбург» и «Спартак» проводят кубковый матч – первый четвертьфинал верхней части турнирной сетки. Первый тайм получился для «красно-белых» неудачным – они быстро пропустили, а позже ещё и остались в численном меньшинстве.

Уходя на перерыв, рулевого «Спартака» Гильермо Абаскаля захлёстывали эмоции. Он даже поругался с защитником «Оренбурга» Михаилом Сиваковым. В сети появилось видео, на котором видно, как Абаскаль и Сиваков обмениваются репликами на повышенных тонах. Чем именно недоволен испанский тренер, сказать сложно – на видео разобрать слова непросто.

Следить за развитием событий в матче «Оренбург» - «Спартак» можно в текстовой трансляции.