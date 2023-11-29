​«Абаскаль выпустит снег на второй тайм, чтобы не видеть игру «Спартака» – пользователи Интернета об игре «Спартака» в матче Кубка России

Ещё не отзвучал финальный свисток матча «Оренбург» – «Спартак» Москва, а любители футбола оставили много комментариев по игре «красно-белых»:

- «Спартак» откажется выходить после перерыва на поле в Оренбурге, пока его идеально не завалят снегом, - написал один из пользователей сети;

- Всем пока, удачи, – добавил другой любитель футбола;

- А они бегать умеют? – задаётся вопросом пользователь соцсети;

- Так играть нельзя никогда, ни в каком турнире, если ты надеваешь майку с ромбом, – написал болельщик;

- Я бы на месте тренера уже команду увёл с таким судейством, – подметил другой болельщик «Спартака»;

- Абаскаль выпустит снег на второй тайм, чтобы не видеть игру «Спартака», – написал фанат.

В 16:00 по московскому времени начался кубковый матч «Оренбург» – «Спартак». Уже на девятой минуте матча хозяева поля получили право на одиннадцатиметровый удар и смогли реализовать пенальти. Под самый занавес первого тайма «красно-белые» остались в меньшинстве. С поля был удалён Олег Рябчук. На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу «Оренбурга».

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