Игрок «Спартака» удалён за фол последней надежды

Защитник московского «Спартака» Олег Рябчук получил красную карточку в кубковом матче с «Оренбургом».

В одном из эпизодов Рябчук сбил с ног Юрия Ковалёва, однако арбитр не увидел нарушения правил. После долгой консультации коллеги, работающие на VAR, пригласили его посмотреть видеоповтор, и Алексей Сухой изменил свое решение, удалив спартаковского защитника за фол последней надежды.

В эти минуты продолжается матч 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ между «Оренбургом» и «Спартаком». Следить за всеми событиями игры можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

