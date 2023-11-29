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Деограсия: «Задам вопрос «Спартаку», где было бы лучше играть - сегодня здесь либо на поле «Факела»

29 Ноября 2023 • 15:58 Комментировать
Оренбург
1:0
Спартак Москва
1 3.30 X 3.95 2 2.10
2-й тайм

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- Когда наступит тот день, когда вы будете готовы дать интервью на русском языке?

- (По-русски) Я думаю, это будет не очень далеко, близко.

- Ваши сегодняшние соперник видят залог успеха в быстрой адаптации к синтетическому покрытию стадиона «Газовик». В чем ваши сильные стороны в сегодняшнем матче? Почему «Оренбург» должен победить?

- Наши сильные стороны? Мы будем либо мяч контролировать, либо уходить в быстрые контратаки. Что касается поля, я задам один вопрос, где было бы сопернику лучше играть  - сегодня здесь либо на поле «Факела»?

- Вопрос сопернику или нам?

- Нет, просто хотел спросить. Очень часто жалуются на наше поле, искусственное покрытие. Но бывают такие поля, как в случае с «Факелом», там было очень много грязи. Мяч даже не катился по полю, поэтому тоже не очень приятно, когда очень часто критикуют наше поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Давид Деограсия

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