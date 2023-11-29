«Ростов» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В Кубке России по футболу встречаются «Ростов» и ЦСКА.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ростов - ЦСКА Москва
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Протокол игры
|(1:0) Набабкин Кирилл8'
Медведев Никита•Терентьев Денис•Прохин Данила• 14'Кирш Илья•Лангович Андрей•Игнатов Герман•Акбашев Роман•Щетинин Кирилл•Тугарев Роман•Комличенко Николай•Мохеби Мохаммад
Тороп Владислав•Набабкин Кирилл•Виллиан Роша•Мойзес Моура•Зделар Саша•Келлвен Дуглас•Обляков Иван•Гаич Милан II•Давила Виктор• 27'Заболотный Антон•Файзуллаев Аббосбек
29 ноября. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).
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