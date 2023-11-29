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«Ростов» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

29 Ноября 2023 • 17:45 Комментировать
Ростов
1:0
ЦСКА Москва
1 2.85 X 3.50 2 2.50
1-й тайм

В Кубке России по футболу встречаются «Ростов» и ЦСКА.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Ростов1:0ЦСКА Москва
(1:0) Набабкин Кирилл8' 
Медведев НикитаТерентьев ДенисПрохин Данила  14'Кирш ИльяЛангович АндрейИгнатов ГерманАкбашев РоманЩетинин КириллТугарев РоманКомличенко НиколайМохеби Мохаммад
Запасные: Голенков ЕгорМелёхин ВикторСтолбов КириллКомаров ИванВахания ИльяМиронов Андрей СергеевичОсипенко МаксимБайрамян ХоренИонов АлексейУткин ДаниилГлебов ДанилПесьяков Сергей
Тороп ВладиславНабабкин КириллВиллиан РошаМойзес МоураЗделар СашаКеллвен ДугласОбляков ИванГаич Милан IIДавила Виктор  27'Заболотный АнтонФайзуллаев Аббосбек
Запасные: Рядно МихаилАкинфеев ИгорьАгапов ИльяЛукин МатвейШайхутдинов ВладимирЕрмаков НикитаКисляк МатвейГлебов КириллЧалов ФёдорМендес Виктор
29 ноября. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).
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Евро-Футбол.Ру,
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