Абаскаль: «В Калининграде были определенные метеоусловия, здесь тоже есть определённая особенность»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Оренбургом».

- С каким настроением ваша команда прибыла на Южный Урал? Ваш стартовый состав - интересно понять, как «Спартак» в Оренбурге будет штатно отличаться от «Спартака» в Калининграде?

- Матчи абсолютно разные. В Калининграде были определенные метеоусловия, которые очень сильно повлияли на игру. Здесь тоже есть определенная особенность, это искусственное покрытие, поэтому нам нужно будет время для того, чтобы адаптироваться к нему. Постараемся это сделать как можно быстрее. У соперника этого не будет, он уже привык к своему полю, поэтому постараемся сделать все, чтобы провести этот матч как можно лучше.

- Какой видите сегодняшний матч? Какие сильные стороны вам помогут сегодня одержать победу?

- Как я уже говорил, в этом матче для нас ключевым моментом будет адаптация. Чем раньше нам удастся это сделать, тем раньше мы перейдем к следующему этапу. Постараемся контролировать игру и направлять ее в то русло, которое нам необходимо. Конечно, в каждой игре, как я неоднократно говорил, как мы делали, мы будем стараться одержать победу.