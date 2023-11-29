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«Оренбург» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

29 Ноября 2023 • 15:32 Комментировать (1)
Оренбург
...
Спартак Москва
1 3.30 X 3.95 2 2.10
Через 0 ч. 14 мин.

В Кубке России по футболу встречаются «Оренбург» и «Спартак».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Оренбург0:0Спартак Москва
Кеняйкин АлексейПолуяхтов ВладимирСиваков МихаилХотулёв ДанилаСидоров МаксимБашич ИванОганесян СтепанМихайлов ЯрославТитков НиколайКовалёв ЮрийКуэро Джастин
Запасные: Князев ДаниилПерес МатиасФлорентин Сесар ГабриэльКапленко КириллСтолбов СеменОбухов ВладимирМарин ДжиммиМалых АндрейХоданович АндрейВера Лукас ГабриэльГогличидзе ЛеоВоробьёв Дмитрий Дмитриевич
Селихов АлександрБабич СрджанЧернов НикитаХлусевич ДаниилРябчук ОлегИгнатов Михаил АлександровичЛайкин МаксимМартинс КристоферУмяров НаильБонгонда ТеоСоболев Александр
Запасные: Пруцев ДанилСвинов ИльяМаслов ПавелПромес КвинсиКлассен ЛеонМелёшин ПавелМедина ХесусЗиньковский АнтонЗобнин РоманДжикия Георгий
29 ноября.
Текстовая трансляция 
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Оренбург

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ОРЕНБУРГ СПАРТАК МОСКВА
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Комментарии (1)
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ингерман
29 Ноября 2023 в 15:43
ай упиред пухавеки! )))
На Евро-Футболе:
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