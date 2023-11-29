«Оренбург» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Кубке России по футболу встречаются «Оренбург» и «Спартак».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Оренбург - Спартак Москва
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Протокол игры
Кеняйкин Алексей•Полуяхтов Владимир•Сиваков Михаил•Хотулёв Данила•Сидоров Максим•Башич Иван•Оганесян Степан•Михайлов Ярослав•Титков Николай•Ковалёв Юрий•Куэро Джастин
Селихов Александр•Бабич Срджан•Чернов Никита•Хлусевич Даниил•Рябчук Олег•Игнатов Михаил Александрович•Лайкин Максим•Мартинс Кристофер•Умяров Наиль•Бонгонда Тео•Соболев Александр
29 ноября.
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