В «Спартаке» рассказали, почему некоторые игроки пропустят матч с «Оренбургом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о тех футболистах, которые не смогут помочь команде в предстоящем матче с «Оренбургом».

«У нас некоторые простудились, некоторые остались в Москве по решению тренерского штаба. Календарь плотный, так что это нормальное явление», — передает слова Зеленова «Чемпионат».

Четвертьфинальная встреча Кубка России Пути РПЛ между «Оренбургом» и «Спартаком» состоится сегодня, 29 ноября. Старт поединка запланирован на 16:00 (мск). За всеми событиям игры можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.

Соболев и Бонгонда — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Оренбургом»