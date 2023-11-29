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Соболев и Бонгонда — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Оренбургом»

29 Ноября 2023 • 15:06 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
1 3.30 X 3.95 2 2.10
Через 0 ч. 14 мин.

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала список футболистов, которые примут участие в предстоящем кубковом матче с «Оренбургом».

Стартовый состав «Спартака»: Селихов (вр), Хлусевич, Чернов, Бабич, Рябчук, Лайкин, Умяров, Мартинс, Игнатов, Бонгонда, Соболев.

Запасные: Свинов (вр), Джикия, Маслов, Классен, Пруцев, Зобнин, Медина, Промес, Зиньковский, Мелёшин.

Первый матч 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ между «Оренбургом» и «Спартаком» состоится сегодня, 29 ноября. Старт поединка запланирован на 16:00 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult.

Ответная игра состоится в марте следующего года.

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