Гладилин назвал цель «Спартака» перед зимним перерывом

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что матч с «Оренбургом» в Кубке России - не главная задача для московского клуба.

«У «Спартака» два состава, которые по сути дела равные почти. Поэтому те футболисты, которые будут в старте, попытаются проявить себя. Обыграть «Оренбург» во что бы то ни стало - не главная задача у «Спартака», а главная – подготовка к следующим матчам. Здесь цель уже достигнута на Кубок, но всё равно побеждать надо, ведь от побед зависит престиж команды.

Мотивация у ведущих игроков команды в решении задач и Кубке есть, а основная задача – Премьер-лига. Надо выиграть две игры, и надо готовить команду к этим матчам. Игра с «Оренбургом» будет промежуточным этапом к воскресному матчу. У «Спартака» идёт конкуренция за место в команде, и ребятам нужно проявить себя, чтобы попасть в состав», — сказал Гладилин.