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Кубок России

В «Оренбурге» ответили, состоится ли матч со «Спартаком»

29 Ноября 2023 • 13:44 Комментировать

Василий Еремякин, занимающий пост президента «Оренбурга», высказался касательно проведения поединка против столичного «Спартака» в Кубке России.

«Матч состоится, погода будет хорошая. Если у нас красные мячи? У нас не будет снега», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок 1/4 финала Кубка страны пройдет на стадионе в Оренбурге сегодня, 29 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи в Оренбурге пройдет на Liveresult.ru.

Ответный матч запланирован на март 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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