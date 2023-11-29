В «Оренбурге» ответили, состоится ли матч со «Спартаком»

Василий Еремякин, занимающий пост президента «Оренбурга», высказался касательно проведения поединка против столичного «Спартака» в Кубке России.

«Матч состоится, погода будет хорошая. Если у нас красные мячи? У нас не будет снега», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок 1/4 финала Кубка страны пройдет на стадионе в Оренбурге сегодня, 29 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи в Оренбурге пройдет на Liveresult.ru.

Ответный матч запланирован на март 2024 года.