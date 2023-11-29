Сметанин: «У «Зенита» никогда не будет народной любви и поддержки, как у «Динамо»

Экс-футболист столичного «Динамо» Андрей Сметанин высказался касательно грядущего противостояния между «бело-голубыми» и петербургским «Зенитом» в рамках четвертьфинала Кубка России.

«У «Зенита» есть бразильцы, много денег и выигранные благодаря этому титулы. Но никогда не было и не будет такой народной любви и поддержки, как у «Динамо» в матчах против «Зенита»!» - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Напомним, что первый матч состоится на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 29 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18:15 по столичному времени. Ответный поединок пройдет весной следующего года.