Алдонин сделал прогноз на матч «Ростов» - ЦСКА

В рамках четвертьфинальной стадии Кубка России состоится поединок между «Ростовом» и московским ЦСКА. Своим мнением по этому матчу поделился бывший «армеец» Евгений Алдонин.

«Не знаю, как закончится сегодняшняя игра. Хотелось бы, чтобы матч был зрелищным и результативным, но таким он не будет. Команды забьют мало голов», - передает слова Евгения Metaratings.ru.

Матч «Ростова» против ЦСКА состоится сегодня, 29 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.