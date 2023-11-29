Ковтун назвал фаворита матча «Оренбург» - «Спартак»

Бывший защитник московского «Спартака» Юрий Ковтун поделился мыслями о предстоящем поединке между «красно-белыми» и «Оренбургом» в четвертьфинале Кубка России.

«Спартаку» победа была бы очень кстати. Скорее всего, «Спартак» проведет ротацию. Все зависит от настроя команды. Стадия в Кубке России еще не такая важная, но «Спартак» - фаворит матча», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Кубковый поединок состоится на стадионе в Оренбурге сегодня, 29 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.