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Кубок России

Балахнин назвал преимущество «Ростова» перед первым матчем против ЦСКА в Кубке России эксклюзив

29 Ноября 2023 • 12:45 Комментировать
Ростов
...
ЦСКА Москва
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Через 4 ч. 0 мин.

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором южане примут ЦСКА.

«ЦСКА фаворитом подходит к матчу, но не явным. Всё-таки «Ростов» играет дома, логистика не в пользу «армейцев», добираться до Ростова-на-Дону не просто. Потом, скамейка у ЦСКА не такая большая, а играть приходится через третий на четвёртый день, а следующая игра снова с «Ростовом» дома. Всё это должно учитываться, и должна быть ротация.

Тут ещё один важный момент, что у ЦСКА важнее игра в чемпионате. «Ростову» же важнее в Кубке выступить. В Премьер-лиге команда уже высоко не поднимется, потому что далеко находится от лидирующих позиций. В Кубке может команда чего-то добиться. Скажу так, приоритет больше у «Ростова» к Кубку России», — сказал Балахнин.

Встреча «Ростов» - ЦСКА пройдёт в Ростове-на-Дону, 29 ноября. Начало – в 18:15 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ростов Кубок России Сергей Балахнин ещё теги

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