Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором южане примут ЦСКА.

«ЦСКА фаворитом подходит к матчу, но не явным. Всё-таки «Ростов» играет дома, логистика не в пользу «армейцев», добираться до Ростова-на-Дону не просто. Потом, скамейка у ЦСКА не такая большая, а играть приходится через третий на четвёртый день, а следующая игра снова с «Ростовом» дома. Всё это должно учитываться, и должна быть ротация.

Тут ещё один важный момент, что у ЦСКА важнее игра в чемпионате. «Ростову» же важнее в Кубке выступить. В Премьер-лиге команда уже высоко не поднимется, потому что далеко находится от лидирующих позиций. В Кубке может команда чего-то добиться. Скажу так, приоритет больше у «Ростова» к Кубку России», — сказал Балахнин.

Встреча «Ростов» - ЦСКА пройдёт в Ростове-на-Дону, 29 ноября. Начало – в 18:15 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.