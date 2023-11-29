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Кубок России

Парфёнов: «Дома «Оренбург» опасен — кто забьёт первый, тот и победит»

29 Ноября 2023 • 12:05 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
1 3.30 X 3.95 2 2.10
Через 3 ч. 16 мин.

Известный тренер Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ) между «Оренбургом» и «Спартаком».

«Многое будет зависеть от погодных условий. Дома «Оренбург» опасен – кто забьёт первый, тот и победит», — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».

Также специалист раскритиковал формат проведения четвертьфинальной стадии Кубка России, при котором первый матч противостояния проходит в конце ноября, а ответная встреча запланирована на весну следующего года.

Матч «Оренбург» — «Спартак» состоится сегодня, 29 ноября, на стадионе «Газовик». Начало этой игры запланировано на 16:00 по московскому времени.

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