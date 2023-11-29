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Кубок России

Тюкавин высказал мнение о матче «Динамо» - «Зенит»

29 Ноября 2023 • 11:22 Комментировать

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился ожиданиями от встречи с петербургским «Зенитом» в рамках ¼ финала Кубка России.

«Не думаю, что они стали слабее. У них очень качественный подбор футболистов. Понятно, что ушёл Малком, но это не сильно повлияло на их игру. Вот, они уже и на первое место вышли», - передает слова российского нападающего пресс-служба «сине-бело-голубых».

Напомним, что поединок между «Динамо» и «Зенитом» состоится на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 29 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.

В РПЛ питерцы занимают первое место, а москвичи – третье.

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