Билялетдинов: «Ничья в гостях на тяжёлом поле — хороший результат для «Локомотива»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о первом матче 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ), в котором «железнодорожники» сыграли вничью с «Балтикой» (2:2).

Эксперт назвал ничейный исход положительным результатом для «Локомотива», отметив, что в ответной встрече у московской команды есть все шансы добиться успеха и пройти дальше.

«Балтика» — очень колючая и сложная команда. Ничья в гостях на тяжёлом поле — хороший результат для «Локомотива». Ответная игра будет уже в Москве. Если «Локо» сыграет основным составом, то однозначно пройдёт «Балтику», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

Напомним, что ответный матч между «Локомотивом» и «Балтикой» запланирован на март 2024 года.