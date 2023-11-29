Игрок «Локомотива» Морозов — о матче с «Балтикой»: «Считаю, что ничья — закономерный результат»

Защитник «Локомотива» Евгений Морозов высказался о первом матче 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ) против «Балтики» (2:2).

Футболист назвал ничейный результат закономерным исходом прошедшей встречи, по ходу которой «железнодорожникам» пришлось нелегко. Напомним, что «Локомотив» сумел уйти от поражения в самой концовке игры благодаря голу Тимура Сулейманова.

«После перерыва мы плохо вошли в игру, соперник прижал нас к воротам. У нас случались глупые потери, но хорошо, что в итоге мы сумели отыграться. В матчах с «Балтикой» в Калининграде никому легко не бывает», — цитирует Морозова «Матч ТВ».

Ответный матч между «Локомотивом» и «Балтикой» состоится в марте следующего года на домашней арене «красно-зелёных».