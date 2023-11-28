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Агент: Сулейманову действительно осталось отметиться одним результативным действием для активации выкупа

28 Ноября 2023 • 23:17 Комментировать
Балтика
2:2
Локомотив Москва

Агент нападающего «Пари НН» Тимура Сулейманова, который нынешний сезон проводит в аренде в московском «Локомотиве», Вадим Шпинёв высказался об информации, что его клиенту осталось отметиться одним результативным действием, чтобы «железнодорожники» активировали опцию выкупа у нижегородской команды.

«Да, Тимуру осталось отметиться одним результативным действием для активации опции выкупа», - приводит слова Шпинёва «Матч ТВ».

Напомним, что сегодня, 28 ноября, Сулейманов отметился дублем в матче Пути РПЛ Кубка России против «Балтики». Таким образом, на его счету в нынешнем сезоне стало пять забитых мячей и одна результативная передача партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Вадим Шпинёв Тимур Сулейманов Пари НН ещё теги

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