Голкипер «Локомотива» Гилерме: Считаю, что мы сами виноваты в том, что во втором тайме стало сложно

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме подвёл итоги первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против калининградской «Балтики» (2:2).

Экс-вратарь сборной России считает, что его команда сама виновата в том, что во втором тайме стало сложно играть, ведь в первой половине встречи все было под контролем «железнодорожников».

«Не знаю, может быть, мы расслабились, результат был 0:1. Соперник, наоборот, вышел очень настроенным», - приводит слова Гилерме пресс-служба «Локомотива».

Напомним, что подопечные Михаила Галактионова спаслись от поражения на 93-й минуте благодаря Тимуру Сулейманову, который оформил дубль в этом матче.