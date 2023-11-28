Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов подвёл итоги первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против калининградской «Балтики» (2:2).

Капитан столичного клуба отметил, что его команда плохо начинает вторые таймы, ведь очень много потерь привели к двум пропущенным мячам.

«Если брать первый тайм, то ничья для нас не очень. Но если брать всю игру, гол на последней минуте, то это, как говорится, очко в копилочку», - приводит слова Баринова Metaratings.ru.

Напомним, что «Локомотив» от поражения спас Тимур Сулейманов, который отличился на 93-й минуте.

Ответная игра состоится уже в марте следующего года.