Наумов: «Так нельзя выходить на второй тайм, как это сделал «Локомотив»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничей с «Балтикой», (2:2), в Кубке России.

- Неожиданный результат?

- Я бы так не сказал. Знал, что игра будет тяжелая для «Локомотива». «Балтика» - неплохая организованная команда. У нее хороший высокий прессинг. Хозяева в первом тайме просто измотали «железнодорожников» своим прессингом. Ничего у них не получалось. И моментов особо не было. Все время на ноге кто-то висел. Миранчук, Жемалетдинов не успевали обрабатывать мяч, потому что их все время накрывали. Это привело к тому, что во втором тайме «Балтика» прижала «Локомотив» и забила два мяча. Но, конечно, так выходить на второй тайм, как сделал гости, нельзя. Они не 5:0 выигрывали, а всего лишь 1:0. Нельзя было так прижиматься, играть на сохранение счета. Я не понял, что они хотели. В результате пропустили два мяча, и потом пришлось прилагать максимум усилий, чтобы сравнять счет. Хорошо, что удалось это сделать.

- Как прокомментируете пропущенные «Локомотивом» мячи?

- Второй гол – это вообще какая-то катастрофа. Центральная зона, два высоких центральных защитника, и между ними нападающий забивает мяч. Так нельзя играть в футбол. Это грубейшая ошибка, от которой надо избавляться. А в целом матч получился интересный и напряженный. Настоящая кубковая игра.

- К Гилерме есть претензии по пропущенным мячам?

- Да нет. Какие претензии? Хорошо, что Гилерме не позволил забить третий мяч, когда выручил команду. Там был явный голевой момент. А так к нему нет претензий. Один мяч забили с 15 метров, а второй – головой с линии вратарской. Голкипер как раз отыграл на своем уровне. Мне очень нравится, как Гилерме вводит мяч в игру. Многим нашим вратарям надо у него поучиться. Он это делать очень точно и быстро, причем что рукой, что ногой.

- Как вам Сулейманов, который оформил дубль?

- Хорошо сыграл, молодец. Ему дают не так много времени на поле, но когда он выходит – старается. Глаза у него горят. Видно, что парень прибавляет. Думаю, «Локомотиву» надо его выкупать у «Пари НН».

- Почему Галактионов дает ему мало игрового времени?

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- Потому что есть Дзюба. Пока есть Артём, он будет получать больше времени. Ему доверяют. Он обладает большим мастерством, к которому Сулейманову нужно стремиться. Дзюба умеет подержать мяч, сбросить его. Пока он в команде, Сулейманову много времени не дадут. Но даже в этой ситуации Тимур забивает мячи. Это очень здорово. Думаю, в дальнейшем он будет получать больше времени.

- Сегодня чувствовалось отсутствие Дзюбы, или атака и так хорошо смотрелась?

- Атака-то смотрелась, но с Артёмом другая игра. Он умеет начать атаку, зацепиться за мяч. При нем и Пиняев выглядит получше, чем сегодня. Поэтому Артёма не хватало. Ему дали время отдохнуть перед матчем с «Зенитом».

- Как вам «Балтика»? Почему в Кубке она играет здорово, а в чемпионате – неважно?

- Кубковые матчи – это особая статья. Когда ты понимаешь, что матч решающий – это другая мотивация. А на длинной дистанции все гораздо сложнее. Этого команде не хватает. Мне будет очень жаль, если «Балтика» покинет РПЛ, потому что команда неплохая. И Игнашевич хорошо там работает. Посмотрим, что будет после перерыва. Возможно, команда воспрянет. Думаю, у нее будет лучше получаться, чем сейчас.

- Как вам календарь Кубка: один матч в ноябре, ответный – в марте?

- Это плохо. Четвертьфинал надо сделать в одном календарном году. Если бы они второй матч сыграли через неделю – было бы очень здорово. Иначе теряется смысл противостояния. Мы же не знаем, какие будут условия, какие составы, в каком состоянии будут футболисты. Это неправильно.

Елена Григорьевская