Александр Мостовой: Я действительно возглавлю сборную Пути РПЛ в Матче звёзд Кубка России

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался об информации, что он возглавит сборную Пути РПЛ в матче звёзд Кубка России.

Экс-игрок сборной России подтвердил эту информацию, однако точных деталей он ещё не знает.

«Ближе к дате нам всё расскажут более подробно. Важно понимать, что речь идёт о шоу, а не серьёзном матче», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Ранее стало известно, что вместе с Мостовым командой будет руководить бывший тренер вратарей московского ЦСКА и сборной России Сергей Овчинников.

Матч всех звёзд Кубка России состоится 16 декабря.