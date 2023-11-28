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Александр Мостовой: Я действительно возглавлю сборную Пути РПЛ в Матче звёзд Кубка России

28 Ноября 2023 • 21:34 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался об информации, что он возглавит сборную Пути РПЛ в матче звёзд Кубка России.

Экс-игрок сборной России подтвердил эту информацию, однако точных деталей он ещё не знает.

«Ближе к дате нам всё расскажут более подробно. Важно понимать, что речь идёт о шоу, а не серьёзном матче», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Ранее стало известно, что вместе с Мостовым командой будет руководить бывший тренер вратарей московского ЦСКА и сборной России Сергей Овчинников.

Матч всех звёзд Кубка России состоится 16 декабря. 

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой
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