Мостовой и Овчинников возглавят сборную пути РПЛ в Матче звёзд Кубка России

Стали известны специалисты, которые будут возглавлять сборную Пути РПЛ в матче звёзд Кубка России, который пройдёт на «Live Арене» в Сколково.

Как сообщает «РИА Новости», командой будут руководить бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой, который сейчас учится на тренера, а также экс-голкипер столичных «Локомотива» и «Динамо» Сергей Овчинников, который сейчас занимает должность главы отдела подготовки тренеров Академии Российского футбольного союза (РФС).

Напомним, что тренеровать соперников (сборную Пути регионов) будут Вадим Евсеев («Кубань»), Дмитрий Кузнецов (2DROTS) и Андрей Каряка («Родина Медиа»).