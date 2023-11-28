Булыкин: «Локомотив» должен быть доволен ничьей с «Балтикой»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин подвёл итоги первого матча Пути РПЛ Кубка России между «железнодорожниками» и «Балтикой».

Эксперт отметил, что его не удивил результат, ведь калининградская команда хорошо проявляет себя дома, при этом подопечные Сергея Игнашевича могли даже одержать победу, поэтому «красно-зеленые» должны быть довольны ничейным исходом.

«Впереди второй матч. Дома «Локомотив» не упустит момент и выиграет. Эту игру надо как можно быстрее забывать и готовиться к «Зениту», - приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Напомним, что ответный матч состоится уже в следующем году (в марте).