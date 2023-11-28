Тимур Сулейманов обратился к болельщикам после дубля в ворота «Балтики»

Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов обратился к болельщикам после дубля в ворота калининградской «Балтики» (2:2) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

«Хочу выразить большую благодарность болельщикам. Когда они скандировали мою фамилию и имя, было очень приятно», - приводит слова Сулейманова пресс-служба «Локомотива».

Напомним, что 23-летний футболист выступает за столичный клуб на правах аренды, он принадлежит «Пари НН».

Сулейманов сыграл за «Локомотив» 13 игр, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.